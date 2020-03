Un anno e 9 mesi allo spacciatore dei giardinetti

E' stato condannato a un anno e 9 mesi e a una multa Mohamed Mohamed Mustafa Mahamoud, "Momo" per i ragazzini di Gattinara e dintorni che erano diventati i suoi clienti nel giro di spaccio che si consumava al parchetto dei cani.

Il collegio presieduto dal giudice Enrica Bertolotto ha condannato il giovane spacciatore egiziano a una pena leggermente inferiore a quella chiesta dal pubblico ministero, Davide Pretti (2 anni e 4 mesi), e gli ha concesso i doppi benefici (sospensione condizionale e non menzione sul casellario).

All'epoca dei fatti, Momo, poco più che maggiorenne, era ospite del Centro di Accoglienza Straordinaria di Gattinara e, alle forze dell'ordine, aveva dato già qualche problema. La sua attività di spacciatore era saltata fuori a seguito di alcuni controlli antidroga nei quali erano incappati alcuni dei clienti e poi era stata confermata dall'esito delle perquisizioni nel suo domicilio.

Davanti ai giudici, nel corso del processo, il giro era poi stato confermato anche da un cospicuo gruppetto di ragazzi, tutti giovanissimi e tutti clienti di Momo. I loro nomi erano in una chat di WhatsApp che serviva all'egiziano per raccogliere gli ordini e fissare gli incontri per le cessioni. Ordini da 5 - 10 euro (trenta euro l'ordine più rilevante): i ragazzini si compravano una canna alla volta e usavano un linguaggio in codice per indicare quanto volevano spendere o che sostanza volevano fumare.

Una volta scoperta la chat e chiamati davanti ai Carabinieri, tutti i clienti avevano dato la stessa versione: era Momo a tirare le le fila del giro, utillizzando, per aggangiare i ragazzini, i lavoretto che si era trovato da un kebabbaro. Per il giovane, oltre alla denuncia, erano scattate una misura restrittiva e la revoca dello status di richiedente protezione internazionale.