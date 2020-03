"State in casa il più possibile e seguite le regole per fermare il contagio" - VIDEO

In un video diffuso nelle scorse ore, Mario Raviolo, medico e responsabile del servizio 118 per la Regione Piemonte chiede la collaborazione di tutti i cittadini per fermare il diffondersi del contagio da Coronavirus.

Semplici e chiare indicazioni rivolte anche a chi manifesta sintomi compatibili con quelli del Covid-19. "Per fermare questa questa situazione dobbiamo evitare che il virus si diffonda. Quindi, per favore, state a casa il più possibile; tutti facciano la loro parte e seguano queste semplici regole".

Raviolo ha anche ricordato che "coloro che manifestano febbre, tosse, sintomi non si devono muovere da casa. Devono contattare il medico curante, dando l'informazione a lui. Dopodiché il medico curante si farà conto di interfacciarli con i servizi di igiene e prevenzione che contatteranno questi pazienti, li prenderanno in carico e li seguono dal punto di vista clinico ed epidemiologico".