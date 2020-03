"L'odissea di mio padre, invalido al 100%, bloccato fuori casa a causa dell'ascensore rotto"

Uscire di casa - per la spesa, per una visita medica o anche solo per prendere una boccata d'area - senza sapere se sarà possibile farvi rientro. E' l'odissea che, da mesi, vive la famiglia di un uomo invalido al 100%, residente in un alloggio Atc di via Monfalcone. Il problema è, apparentemente, banale: l'ascensore della palazzina va a singhiozzo o non funziona proprio.

E così capita che se per qualche motivo l'uomo - affetto da neuropatia ed enfisema polmonare, cieco e portatore di 4 bypass - deve essere portato fuori casa, la famiglia è costretta a fare acrobazie inimmaginabili. Coinvolgendo spesso i vicini, o i mezzi di soccorso, perché l'appartamento si trova al sesto piano e questo rende il trasporto di un uomo invalido estremamente complesso.

La scorsa estate la figlia aveva raccontato una vera e propria odissea, durata ore e che aveva comportato il coinvolgimento di vicini, Vigili del Fuoco e Croce Rossa. Una situazione indegna e umiliante per l'uomo e per la sua famiglia, bloccati tre ore nell'atrio della palazzina.

"Di fatto non è cambiato niente - spiega oggi la giovane - mercoledì, per riportare in casa mio padre, si sono mobilitati i vicini che, dopo averlo sistemato come potevano su una sedia, lo hanno trasportato per le ultime rampe di scale".

Possibile che non si trovi una soluzione?