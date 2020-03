"Dare il massimo, e insegnare a dare il massimo" (VIDEO)

Coch Antonio Galdi è un allenatore professionista di basket. Attualmente gestisce la prima squadra dei Vercelli Rices, in C Silver, e gestisce altri due gruppi giovanili (Under 13 ed Under 14) sempre per i bianco-verdi.

Galdi nasce a Chivasso ma lo si può definire vercellese acquisito; allena il gruppo Rices da ben cinque stagioni. I risultati sono ottimi, durante questo periodo quinquennale coach Galdi, ed i suoi ragazzi, hanno ottenuto una promozione in C Silver ed al termine di ogni stagione hanno raggiunto sempre i Palyoff.