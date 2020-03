L'Asl sospende parte delle visite ambulatoriali, i corsi pre-parto, le prestazioni ad accesso diretto

L'Asl Vercelli rende noto che, in ottemperanza alle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta la sospese delle visite e delle prestazioni diagnostiche in classe D (cioè catalogati come differibili) e P (programmati) mentre continuano ad essere garantite quelle in classe U e B. I pazienti in classe U (cioè urgente, da eseguire entro 72 ore) e B (classe breve, cioè una prestazione da eseguire entro 10 giorni) dovranno effettuare un pre-triage da parte del personale sanitario.

Verranno effettuate tutte quelle prestazioni che si configurano come conclusione di un iter terapeutico (es. rimozione punti, gessi, ecc), mentre sono sospese le prestazioni ad accesso diretto (ECG, RX Torace, ecc), le attività di Medicina Sportiva, l'ambulatorio ISI.

Gli accessi ai Centri Prelievo verranno limitati solo ai casi urgenti ed indifferibili.

Vengono sospese le attività degli ambulatori periferici territoriali infermieristici.

Vengono sospesi i corsi di accompagnamento alla nascita e massaggio infantile presso i Consultori.

Non subiranno modifiche le attività del Dipartimento di Salute Mentale (in particolare del Centro di Salute Mentale), del Ser.D. e le prestazioni vaccinali.

"Si raccomanda sempre e comunque a tutti di applicare ogni possibile accorgimento per evitare la diffusione del virus evitando assembramenti nelle sale d'attesa ed applicando le misure precauzionali ministeriali contro la diffusione del virus", aggiungono dall'Asl.