Coronavirus, la Regione si muove per l'economia: "Sbloccati 200 milioni di pagamenti arretrati e sospesi i mutui con Finpiemonte"

"Il Governo si è poi impegnato a concedere la cassa integrazione in deroga a tutti i territori coinvolti dalle difficoltà, anche alle aziende con meno di 6 dipendenti, ma l'esecutivo si è impegnato anche per le aziende individuali. L'assessore Chiorino ha già fatto partire i passaggi burocratici per essere pronti a fornire le risorse". Coinvolti "alberghi, ma anche le cooperative che portano il cibo nelle scuole e le altre attività che al momento non hanno reddito", spiega Cirio.

"Non ci dimentichiamo delle famiglie, ma per questo attendiamo la risposta nazionale su eventuali voucher per chi ha avuto spese per tenere i bimbi a casa. Già da lunedì capiremo come si muove lo Stato, ma in commissione Bilancio ci stiamo già preparando per aumentare la quota del voucher o per ampliare le fasce coinvolte".