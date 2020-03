Vercelli: per i ragazzi disabili ore di assistenza a domicilio

Scuole chiuse a causa del Coronavirus? A Vercelli il Comune, in accordo con i dirigenti scolastici e la cooperativa che gestisce il servizio di assistenza scolastica, ha deciso di offrire alle famiglie il servizio di sostegno a domicilio per chi ha un bimbo disabile.

"Si è pensato - spiega in una nota il sindaco, Andrea Corsaro - che per i ragazzi diversamente abili l’interruzione della scuola sia ancora più problematica, perché interrompe un delicato percorso educativo che necessita di continuità. Per cercare una soluzione, almeno parziale al problema, abbiamo deciso di assegnare alle famiglie le ore di sostegno comunale che normalmente vengono utilizzate durante l’orario scolastico".

Il servizio di sostegno ai ragazzi presso il loro domicilio viene organizzato e gestito d’intesa e in collaborazione con i presidi e la cooperativa che gestisce l’attività "e consente - aggiunge Corsaro - di dare un aiuto concreto anche agli operatori scolastici, che possono così continuare il loro lavoro".

Il Comune conta di avviare le attività dai primissimi giorni della settimana, in accordo con le famiglie coinvolte.