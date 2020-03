Gattinara, famiglia in quarantena

Nessun caso accertato di Coronavirus a Gattinara. Una famiglia, però, si trova in quarantena volontaria perché un suo componente è venuto in contatto con una persona poi risultata positiva.

A dare le notizie è il sindaco della cittadina, Daniele Baglione che, dalla pagina Facebook, prende l'impegno a tener informati in modo tempestivo i concittadini. Una strada già seguita anche per diffondere in modo tempestivo tutte le informazioni sulle misure di contenimento adottate a livello nazionale e locale e sui contenuto

"Non date peso alle chiacchiere - precisa Baglione - Se e quando ci sarà qualcosa di ufficiale da comunicare su eventuali casi nella nostra Città sarete tutti informati direttamente da me. Da oggi, venerdì, abbiamo anche qui una famiglia in quarantena volontaria perché un suo componente ha avuto contatti con un soggetto risultato poi positivo al test. Il Protocollo, in questi casi, impone la quarantena di 14 giorni. Ho sentito personalmente la persona in questione che sta bene, è tranquilla e non ha alcun sintomo. Sarà monitorata dal servizio sanitario in questi 14 giorni, trascorsi i quali potrà tornare alla propria vita normale".