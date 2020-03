Borgosesia, orario flessibile per i dipendenti comunali con bimbi da accudire

I dipendenti comunali di Borgosesia, con figli minori a casa da scuola, possono adottare un orario di lavoro flessibile. Il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, ha dato disposizione che i dipendenti del suo Comune siano messi in condizione di gestire l’orario di lavoro in modo compatibile con le esigenze familiari.

«Chi ha bambini da accudire deve poterlo fare – spiega Tiramani – dunque i nostri dipendenti che abbiano questa necessità, possono manifestarla al loro responsabile e sarà loro consentito di distribuire le 36 ore settimanali in modo che possa loro consentire di gestire adeguatamente i loro bambini. Trovo sia una scelta di buonsenso in un momento critico per il nostro Paese – aggiunge Tiramani – che rispetta le esigenze delle famiglie senza compromettere i servizi del Comune».

L’iniziativa si colloca nel quadro di una obiettiva difficoltà di molte famiglie a fronteggiare la contingente chiusura delle scuole, per ora fino al 15 marzo, ma che con buona probabilità sarà prorogata, per questo il sindaco di Borgosesia, in qualità di deputato, rivolge un invito a tutti i sindaci Italiani: «Credo fortemente nella bontà di questo provvedimento – dice – ed essendo il mio Comune il primo ente ad aver introdotto la flessibilità totale, invito i miei colleghi Sindaci di tutta Italia ad adottare lo stesso provvedimento».