Confesercenti: "Le nuove limitazioni anti Coronavirus non riguardano i locali piemontesi"

"Le nuove limitazioni non riguardano in alcun modo le attività commerciali, salvo quelle operanti nelle cosiddette zone rosse e gialla. Pertanto in Piemonte nulla cambia nell’attività e nelle modalità operative di negozi, mercati e pubblici esercizi, fatta salva l’osservanza delle raccomandazioni di cui all’allegato 1 del Decreto del Consiglio dei Ministri". Confesercenti, attraverso il direttore Germana Fiorentino, interviene per far chiarezza dopo le mille illazioni e preoccupazioni nate a seguito delle misure disposte a livello nazionale per arginare il diffondersi del Covid-19.

Altra questione riguarda l’impatto economico che le nuove restrizioni avranno (e stanno avendo) sulle attività commerciali.

"Confesercenti - si legge in una nota - è impegnata in una serie di incontri e attività per richiamare l’attenzione delle Istituzioni sulla preoccupante fase di crisi che stanno vivendo le piccole aziende del commercio, del turismo e dei servizi".

La Regione – Due finora sono stati gli incontri con il Presidente Cirio e la Giunta regionale (lunedì 24 febbraio e lunedì 2 marzo), durante i quali Confesercenti ha rappresentato i gravi problemi che affliggono le imprese del commercio, del turismo, della ristorazione e dei servizi.

La Prefettura – Costanti sono gli incontri nelle Prefetture alla presenza delle Istituzioni locali.

Le richieste – Sono state avanzate richieste da formulare al Governo nazionale principalmente in merito a: ammortizzatori sociali in deroga per evitare licenziamenti dei dipendenti; blocco di rate/scadenze tributi locali e nazionali; sostegno al reddito per lavoratori autonomi/imprese individuali; credito agevolato per garantire liquidità alle imprese; blocco dei pagamenti di rate di mutui/finanziamenti.

Il vero tema è però quello di poter far rientrare l’area del Piemonte nelle misure di aiuto più intense, definite per le altre regioni del nord Italia: su questi punti l’impegno di Confesercenti prosegue serrato.