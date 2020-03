Ruba denaro, smartphone e tablet in due assicurazioni. E si fa un selfie con il bottino

Aveva colpito durante la notte del 27 febbraio a Verbania e del 1° marzo a Borgosesia, prendendo di mira agenzie di assicurazioni dalle quali, dopo aver forzato le porte d’ingresso, aveva sottratto più di 5.000 euro in contanti ed apparecchi elettronici. E, per non farsi mancare niente, si era pure fatto un selfie con il denaro rubato.

Per spostarsi usava una Fiat Punto risultata essere provento di appropriazione indebita ai danni di una ditta di autonoleggio pugliese ed è stata proprio l'individuazione della vettura a consentire ai Carabinieri di fermare e arrestare P.F., cittadino albanese di 32 anni con vari precedenti per reati analoghi in varie zone d’Italia.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Verbania, anche tramite l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e dei lettori targhe, hanno permesso di individuare l’auto utilizzata dal solitario autore dei colpi all’esterno di un bed & breakfast della zona di Rho ove, grazie alla preziosa collaborazione della Polizia Locale, l'uomo è stato rintracciato mentre dormiva all’interno di una delle camere della struttura.

L'albanese, trovato in possesso di una mazza e uno scalpello e di circa 5.000 euro in contanti, due smartphones ed un tablet, provento dei furti, aveva con sé anche un passaporto intestato a altro connazionale. Su uno dei telefoni rinvenuti vi era anche un “selfie” che lo ritraeva in posa con il denaro appena sottratto. Sulla base delle immediate indagini e di quanto rinvenuto grazie all’intervento congiunto dei Carabinieri di Verbania e della Polizia Locale di Rho, che ne ha scongiurato il probabile rientro in Albania, P.F. è stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto e tradotto al carcere di San Vittore a disposizione della Procura della Repubblica di Milano. I quasi 5.000 euro in contanti recuperati sono già stati restituiti.