"Lavoravano in minigonna, ma non mi sembrava strano..."

Una condanna a 2 anni e 6 mesi e due assoluzioni. Sono le richieste del pubblico ministero Davide Pretti nei confronti dei tre uomini finiti a processo per il giro dei centri massaggi cinesi, chiusi dai carabinieri nei 2016.

Secondo il pubblico ministero non è stata raggiunta la prova di un coinvolgimento diretto dei due cinesi intestatari del contratti di affitto per le strutture di via Bezzecca e via Borgogna a Vercelli: le "massaggiatrici" occupate nei due centri svolgevano attività di prostituzione ma a coordinare le strutture non erano i due intestatari dei contratti bensì un altro cittadino cinese, Chen Shidi, espulso poiché clandestino.

Diversa, secondo il magistrato, la posizione del terzo imputato, un cittadino uruguayano all'epoca residente a Masserano e intestatario del contratto per il "Centro massaggi nuova Cina" di Roasio. Lui, più volte fotografato dalle forze dell'ordine all'esterno del locale - e che faceva anche da autista al cinese privo di documenti - era stato intercettato dalle forze dell'ordine mentre dialogava con il socio utilizzando termini molto espliciti rispetto all'attività del centro massaggi. Una serie di tasselli che, secondo l'accusa, sono più che sufficienti a dimostrare un coinvolgimento diretto nella vicenda.

Richiesta di assoluzione, invece da parte dei legali dell'uomo che, poco prima delle arringhe, si era anche sottoposto a esame, dicendo di essere del tutto estraneo alla vicenda. "Ero senza soldi e senza lavoro, Chen mi aveva proposto di avviare un'attività insieme e io mi sono fidato, ma volevo fare tutto in regola, non pensavo ci fosse un giro di prostituzione", ha detto l'uomo, dicendo di non aver mai notato nulla di strano: "Per me erano semplicemente ragazze che lavoravano in mingonna..." e fornendo però poi alla presidente del collegio, Enrica Bertolotto, una versione molto confusa e contraddittoria su quanto avesse effettivamente fatto per mettere in piedi e controllare l'attività imprenditoriale.