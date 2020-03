"Via Egitto: non si può vivere tra rifiuti, sporcizia e degrado" - FOTO

"In via Egitto è spiacevole constare, che al diritto ad avere una casa non corrisponda, in contropartita, il rispetto delle basilari norme e regole di civile convivenza da parte degli inquilini". Intervento a muso duro del vicesindaco Massimo Simion dopo una visita in una delle zone più problematiche del rione Isola.

"Come abbiamo avuto modo di verificare con il consigliere comunale Franco Vercellino e con il responsabile di Asm Pettenuzzo - precisa Simion - da troppo tempo regnano ovunque la sporcizia e l’abbandono di rifiuti di ogni genere, da arredi a motociclette, da gomme bucate e auto senza targa a estintori fuori uso. Diversi alloggi sono lasciati senza manutenzione e in preda al degrado, privi di alcun tipo di progetto di recupero".

Molto grave è la condizione igienica e ambientale, in particolare di due stabili in cui vivono una trentina di famiglie, ma altrettanto complicata è la situazione sul piano dei doveri degli inquilini, alcuni dei quali abusivi, nei confronti della pubblica amministrazione: canoni di locazione e spese di luce acqua e gas non pagati per decine di migliaia di euro.

"Nelle prossime settimane - spiega ancora - in collaborazione con la dirigenza di Atc Piemonte Nord e Asm, verrà posizionato un container per lo smaltimento differenziato dei rifiuti. Il vero problema è il costo rilevante che dovrà essere sostenuto per il ripristino dell’area. Successivamente saranno murati gli alloggi e le cantine abbandonate per evitare ulteriori conferimenti".