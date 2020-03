Vento, pioggia e misure anti Coronavirus ripuliscono l'aria

Vento, pioggia e misure di contenimento del Coronavirus ripuliscono l'aria e fanno crollare - e almeno questo è un dato positivo - i valori del Pm10.

Da quando sono entrate in vigore le misure straordinarie per prevenire il contagio - tra cui la chiusura delle scuole e la sospensione di quasi tutte le attività sportive e di intrattenimento - anche la qualità dell'aria in città è nettamente migliorata, come mostrano i dati di Arpa Piemonte rilevati nella centralina di corso Gastaldi e le cartine tematiche che rilevano la situazioni di criticità legate alla quantità di pm10 presente nell'aria. Vento (la scorsa settimana) e pioggia (in questi giorni) hanno fatto il resto.

Un andamento che si era già rilevato in Cina dopo l'adozione delle misure straordinarie anti contagio e che si è poi replicato su parte del Nord Italia.

Nessun blocco alla circolazione fino a lunedì - se non quelli strutturali previsti per la stagione invernale - dunque, nei prossimi giorni, così come è avvenuto già nel corso della settimana.