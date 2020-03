Volontariato: il Centro Territoriale chiude al pubblico e sospende alcuni servizi

Anche il Centro Territoriale per il Volontariato deve prendere misure d'emergenza sospendendo alcuni dei servizi abitualmente offerti a enti e associazioni di vercellese e biellese.

Sino a venerdì 13 marzo prossimo sono chiusi al pubblici gli uffici e gli sportelli di Biella,Vercelli, Santhià, Varallo. Lo staff sarà regolarmente al lavoro e sarà raggiungibile via mail o via telefono (CLICCA QUI PER I CONTATTI).

"Attraverso accordi da definire con gli operatori sarà possibile usufruire del servizio di informazione e consulenza attraverso piattaforme digitali", si legge in una nota stampa in cui si invitano i volontari e gli amici di CTV a non recarsi negli uffici.