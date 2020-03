"M'illumino di meno": il Comune "spegne" Sant'Andrea e mette a dimore nuove piante

Il Comune di Vercelli aderisce all'iniziativa “M’illumino di Meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, e domani, venerdì 6 marzo, spegnerà simbolicamente l’illuminazione esterna della basilica di Sant'Andrea e in parte le luci di piazza Cavour invitando tutti a fare altrettanto per le luci non indispensabili.

"Abbiamo programmato di piantare nuovi alberi nel quartiere Aravecchia - spiega l'assessore all'Ambiente, Patrizia Evangelisti -. Le piante filtrano le sostanze inquinanti e sono lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell'aumento dei gas serra nell'atmosfera e quindi dell'innalzamento delle temperature".

Per completare la piantumazione si coinvolgeranno gli studenti: "Non appena i nostri ragazzi riprenderanno le lezioni - aggiunge Evangelisti - compatibilmente con l'assolvimento degli impegni scolastici, proporremo il loro coinvolgimento nel completamento della piantumazione affinchè la tutela dell'ambiente diventi parte della cultura di ciascuno di noi".