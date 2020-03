Coronavirus, un caso positivo ad Arborio: la comunicazione del sindaco - VIDEO

Un caso positivo di Coronavirus ad Arborio. A dare la notizia è il sindaco del paese, Annalisa Ferrarotti in un video pubblicato sul sito istituzionale del Comune. "Un modo per dare una informazione corretta, tranquillizzare i cittadini ed evitare che le persone adottino comportamenti che possano mettere a rischio la salute degli altri cittadini e degli operatori" ha spiegato attraverso i social.

La persona positiva al test di primo livello di trova ricoverata all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, in attesa della validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il primo cittadino ha anche ricordato tutte le precauzioni da seguire per evitare il diffondersi del virus e ha ricordato che chi in qualche misura teme di avere sintomi compatibili con quelli del virus, non devono andare né dal medico, né in farmacia né al Pronto soccorso, ma devono telefonare al 112 e seguire con attenzione le indicazioni che verranno loro date.

Infine una rassicurazione: "La nostra vita va avanti, non è vero che il Comune è in procinto di chiudere e non è nemmeno vero che rischiamo di essere isolati. La nostra vita va avanti ma è importante attenersi alle misure di prevenzione diffuse dalle autorità".