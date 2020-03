Dalla Pink Run al Ghost Tour: eventi rinviati per il Coronavirus

In ottemperanza al nuovo decreto del Governo in materia di prevenzione e salvaguardia della salute, vengono rinviati alcuni appuntamenti culturali e manifestazioni previsti nei prossimi giorni.

Viene rinviata al 5 aprile la "Pink Run Vercelli", podistica non competitiva in programma domenica in occasione della Festa della Donna.

Salta, per il momento, la presentazione del libro “Il cinema dei Papi. Documenti inediti dalla Filmoteca Vaticana” di monsignor Edoardo Viganò, previsto per venerdì 6 marzo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Annullato anche il concerto dei Sentimental Mood - Music Lounge Band, in programma venerdì alla Ca' da Mariu Bel, così come il concerto in programma domenica al Circolo Sardo.

Si svolgerà invece in una data da destinarsi l'Incontro che il Meic aveva organizzato in Seminario per sabato 7 marzo con monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, vice-presidente CEI e con il professor Davide Maggi, Economista, e docente dell'UPO.

Il concerto di domenica 8 marzo, della serie Green Ties, organizzato nell'ambito della stagione della Camerata Ducale è rinviato al 31 maggio a causa delle riserve espresse dalla famiglia della giovane artista e anche in considerazione dell'esiguo spazio disponibile, che non consentirebbe di mantenere le distanze di sicurezze previste dalle ultime normative.

Viene rinviato a data da destinarsi l'appuntamento con Immagini dal Mappamondo, "Ladakh: la terra dei passi di Giuseppe Barra", previsto per giovedì 12 marzo.

Rinviati anche gli appuntamenti del Ghost Tour a Vercelli, ideati da Gianluca Marino e in programma nel mese di marzo.

Infine è stata rinviata anche la proiezione cinematografica programmata per giovedì 12 marzo, ultimo appuntamento della rassegna cinematografica intitolata “Il Cinema per Tutti” che l'associazione "Liberi di scegliere" aveva organizzato nei mesi scorsi.