Coronavirus: al Sant'Andrea i casi positivi salgono a 8

Un uomo di 76 anni, ricoverato in terapia intensiva per polmonite bilaterale è morto all’ospedale di Novi Ligure: era positivo al test sul “coronavirus covid19”. La conferma delle analisi è giunta nel pomeriggio; resta da chiarire se la positività al covid19 sia la causa del decesso dell’uomo.

Sale quindi a due il numero delle persone decedute in Piemonte, con positività al “coronavirus covid19”. Il primo caso era stato riscontrato ieri all’ospedale di Tortona, con il decesso di un uomo di 80 anni, cardiopatico.

Non arrivano notizie positive neanche per Vercelli dal bollettino quotidiano della Regione: le persone positive al test ricoverate al Sant'Andrea salgono a 8 (e, oltre a queste ci sono anche un vercellese ricoverato a Biella e il crescentinese che si trova a Torino).

Sono 108 le persone risultate positive al test sul “coronavirus covid19” in Piemonte: 43 in provincia di Asti, 24 nell’Alessandrino, 19 in provincia di Torino, 5 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 2 a Biella, 8 nel Vercellese e 4 provenienti da fuori regione.

Sessantuno persone sono tuttora ricoverate in ospedale. Di queste, diciotto si trovano in terapia intensiva: 4 ad Asti, 3 a Torino, 2 a Orbassano, 2 a Vercelli, 2 a Tortona, 2 a Biella, 2 a Novi Ligure e 1 ad Acqui Terme.

Finora sono 648 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 437 dei quali risultati negativi.