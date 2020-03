Sparavano botti e fuochi di artificio senza autorizzazione

La festa di compleanno troppo rumorosa spaventa mezza cittadina, e costa una denuncia a due persone.

Erano stati numerosi i cittadini che, nella serata del 26 febbraio scorso avevano segnalato, a Borgosesia, una forte esplosione e poi dei botti tipo fuochi di artificio.

Alcuni avevano anche allertato i carabinieri della stazione di Borgosesia, segnalando anche i fuochi di artificio che, sulla base dell'ordinanza preventiva per il Coronavirus, non avrebbero avuto motivo di essere sparati, dato che tutte le manifestazioni erano sospese.

In seguito alle segnalazioni, i carabinieri della stazione di Borgosesia hanno inviato alcune pattuglie accertando che i fuochi d’artificio partivano da un giardino di una villa posta in centro città. Sono state identificate due persone, tra cui il proprietario della villa, che stava festeggiando il proprio compleanno.

Al termine degli accertamenti i due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per accensioni ed esplosioni pericolose, in quanto non avevano alcuna licenza per poter sparare tali tipi di fuochi d’artificio.