Vigili del Fuoco e 118 sono dovuti intervenire, intorno alle 13, in via Tobruk, a Vercelli, per portare soccorso a una persona che si era sentita male all'interno di un appartamento.

L'intervento ha visto l'impiego dell'autoscala per trasportare la persona necessaria di cure, dal proprio appartamento a terra vista l'impossibilità di utilizzare il vano scala che risultava troppo stretto.

Ultimato il trasferimento la persona è stata poi ricoverata all'ospedale di Vercelli per le cure del caso.