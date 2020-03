In giro con la droga: una denuncia e una segnalazione

I carabinieri della stazione di Gattinara hanno identificato e denunciato una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’altra sera in centro a Gattinara una pattuglia ha controllato in corso Vercelli due soggetti, tra cui un marocchino 25 enne e un italiano 56 enne, che durante le fasi dell’identificazione apparivano alquanto nervosi.

I militari, presumendo che potessero occultare della sostanza stupefacente, li hanno accompagnati in caserma per sottoporli a una perquisizione: addosso al marocchino sono stati trovati 27 grammi di hashish, ½ grammo di cocaina e ½ grammo di eroina, mentre l’italiano aveva addosso una dose di cocaina.

La droga è stata posta sotto sequestro e il marocchino, regolare in Italia, è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio, mentre l’italiano è stato segnalato alla Prefettura di Vercelli quale assuntore a scopo non terapeutico di sostanze stupefacenti.