Camino in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

Camino in fiamme, nella mattina di mercoledì, a Stroppiana. Poco dopo le 9 due squadre Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenute per l'incendio di un camino.

Le squadre intervenute hanno evitato che le fiamme si propagassero al tetto e creassero ulteriori danni

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Stroppiana e il personale 118: per fortuna, comunque, nessuno è rimasto ferito.