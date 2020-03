Chiusa la voragine, tornano regolari i collegamenti con Palestro e Robbio

E' stato riaperto in anticipo rispetto alle tempistiche prospettate il tratto di strada provinciale 596 nei pressi di Palestro nel punto che incrocia con la provinciale 56 in direzione Rosasco.

In quel punto, circa una decina di giorni fa, si era aperta una voragine in una delle carreggiate stradali. Una situazione che, naturalmente metteva a forte rischio la viabilità. Per tale motivo la strada era stata interrotta con deviazione del traffico in altre direttrici stradale.

In contemporanea si è attivata una ditta specializzata che con grande tempestività ha provveduto a sistemare la strada proprio dove si era formata, probabilmente a causa dell’erosione della superficie di calpestio, dovuta alla pioggia, l’enorme buca che ha rischiato di paralizzare i collegamenti tra Lomellina e Vercellese.

Palestro, infatti è l’ultimo comune della Lomellina nella parte Sud occidentale al confine con le vicine province di Vercelli e Novara. Ora la situazione si è normalizzata per la soddisfazione della comunità locale e degli abitanti della zona.