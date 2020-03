Coronavirus, quarto caso positivo nel vercellese

Salgono a 84 i casi positivi al Coronavirus in Piemonte. E sale anche il bilancio dei vercellesi positivi al test di primo livello: ora sono 4 tutti ricoverati al Sant'Andrea (uno in rianimazione).

A tracciare il bilancio quotidiano è l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi nel corso del consueto incontro con la stampa. Un numero destinato verosimilmente a salire e che spinge l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte ad ammettere: “I cittadini piemontesi dovranno ancora convivere con quest’emergenza per settimane”.

Al momento i test effettuati in tutta la regione sono oltre 500, di cui 398 negativi, 84 positivi e 47 in corso. La provincia più colpita risulta essere quella di Asti con 41 casi, a seguire i 16 di Alessandria, gli 11 di Torino, i 5 del Verbano Cusio Ossola, i 4 di Vercelli i 3 di Novara e infine il primo caso riscontrato proprio oggi pomeriggio nel biellese. Tra i positivi vi sono 43 in isolamento fiduciario domiciliare, 14 in terapia intensiva e 27 nei reparti.

Accertato e confermato anche il primo decesso: si tratta di un 80enne cardiopatico e pluripatologico. I sanitari stanno effettuando accertamenti per stabilire se la causa morte primaria sia la polmonite da coronavirus o una patologia pregressa. Inevitabile, di fronte a una simile emergenza, che le abitudini dei piemontesi possano cambiare nuovamente: le scuole infatti rimarranno chiuse fino al 15 marzo per decreto ministeriale.