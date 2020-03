Nuova delibera FISR: a porte aperte Azzurra Novara- Hockey Vercelli

La FISR cambia idea: il derby fra Esergetica Azzurra Novara e Engas Hockey Vercelli si svolgerà a porte aperte al pubblico, sabato 7 marzo alle 20.45 al Pala Dal Lago di Novara.

Nel girone B, restano a porte chiuse solamente le partite in cui giocheranno le squadre lombarde: Amatori Wasken Lodi - CSA Agrate Brianza e Team Car Service Monza - Roller Lodi.

In casa Hockey Vercelli, la notizia della presenza del pubblico a Novara è accolta con entusiasmo. Il vicepresidente Alvise Racioppi: "Sono molto soddisfatto di questa decisione della FISR, è coerente al quadro complessivo: il Piemonte, infatti, in questo momento, è escluso dalle restrizioni più rigide previste dal decreto del Consiglio dei Ministri che riguardano zone elencate ben precise. Non c'era, quindi, nessuna norma che non permettesse di giocare il derby a Novara senza spettatori." Continua Racioppi: "Siamo tranquilli, manteniamo alta l'attenzione al problema Coronavirus, ma tenendo ben salda la testa ai nostri obiettivi sportivi. Abbiamo vissuto questo stop in maniera serena, ma giocare a porta aperte ci dà morale"

Anche mister Paolo De Rinaldis condivide lo stesso stato d'animo: "Ho saputo la notizia poco fa e sono molto felice. La nostra concezione di squadra e società si basa sul crescere sportivamente attraverso buoni risultati, ma anche sul quello coinvolgere sempre di più le persone, i bambini e il sociale: per noi sono sullo stesso piano. Giocare a porte chiuse ce lo avrebbe precluso; dopo questo stop abbiamo tanta voglia di ripartire e credo che farlo con il nostro pubblico sia il modo giusto."