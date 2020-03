Novara, guarita la famiglia ricoverata per il coronavirus

Sono clinicamente guariti i tre cittadini di Borgoticino (padre, madre e un figlio) ricoverati all’Ospedale di Novara per una sospetta infezione da Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco della cittadina in provincia di Novara, Alessandro Marchese, riferendo una comunicazione dell’Asl. I tre resteranno comunque in quarantena per qualche giorno per evitare il rischio di contagio di altri pazienti. I risultati delle analisi dell’Istituto superiore di Sanità, che dovrebbero determinare se i componenti della famiglia erano effettivamente affetti da Coronavirus, non sono però ancora arrivati.