Crescono le possibilità di parcheggio all’aeroporto di Venezia

L'aeroporto internazionale di Venezia-Tessera, famoso anche come aeroporto Marco Polo, è uno degli scali più importanti del nord Italia, distante appena 13 km dall'omonimo capoluogo di Regione.

Negli ultimi anni, l'aeroporto ha visto un crescente incremento dei volumi di traffico anche grazie alla decisione di due importanti vettori, Volotea e Easyjet, di sceglierlo come hub e alla nascita di collegamenti diretti con Doha e Dubai, ad opera di Qatar Airways ed Emirates, colossi degli Emirati Arabi.

I parcheggi disponibili all'aeroporto Marco Polo

La gestione dell'Aeroporto Marco Polo è affidata all'azienda SAPE SPA e anche il controllo dei parcheggi fa capo a un'impresa controllata dal gruppo, la Marco Polo Park. Presso il parcheggio ufficiale dell'aeroporto, situato immediatamente dietro l'area riservata ai banchi per il check-in, sono disponibili ben 6.000 posti, di cui 2.000 coperti.

I diversi parking sono suddivisi in categorie, classificate da P1 a P6 a seconda della tipologia e della distanza dal terminal delle partenze; esiste anche un parcheggio a sosta breve, a soli 20 metri dal check-in, che si compone di 400 posti auto scoperti.

Escludendo il parcheggio veloce, le soluzioni economicamente più convenienti per chi desidera uno stallo di lungo periodo, sono rappresentate dal P4 e dal P6, rispettivamente da 400 e 900 posti auto scoperti che consentono di raggiungere i banchi del check-in in meno di 5 minuti a piedi.

Tutte le opzioni consentono la prenotazione online e il pagamento anticipato, oppure direttamente presso il parcheggio prescelto, anche utilizzando il proprio telepass e accedendo dal varco dedicato.

Al di fuori del parcheggio ufficiale, le autostazioni sono innumerevoli, tutte situate a pochi chilometri di distanza dall'aeroporto e dotate di navette operative 24 ore al giorno per trasportare i passeggeri dai diversi parcheggi all'aerea partenze in brevissimo tempo.

Le autostazioni, gestite da imprese private, offrono possibilità di prenotazione online, facile e veloce, semplicemente inserendo i dati del volo, quelli dell'automobile che si desidera utilizzare e il numero totale degli occupanti. Alcune società offrono codici e coupon sconto e la possibilità di pagare in anticipo, tramite pagamenti elettronici, con carte di credito e PayPal.

Sono numerose le aziende, fra le quali Parking Go e Park to Fly, presenti in modo capillare sul territorio nazionale, all'interno di altri aeroporti d'importante posizione strategica. Ulteriori possibilità di stallo a lungo termine, molto convenienti, sono fornite da: Parcheggio San Marco, ParkVia, Hello Park, Venice Park Service, Belt Park Venezia. Per orientarsi fra tutte le offerte proposte dal parcheggio aeroporto Venezia, il comparatore Vologio e il suo sistema intuitivo e veloce, è lo strumento più interessante presente online.

Tutte le diverse società fornitrici sono dotate di sito internet per contatti e prenotazioni e sono disponibili numerose recensioni da parte di altri utenti che possono aiutare a scegliere l'opzione migliore in base alle proprie necessità.

Nonostante il numero di parcheggi privati nei dintorni dell'aeroporto sia cresciuto notevolmente negli ultimi anni, l'incessante aumento dei passeggeri, che nel solo 2018 ha registrato un +7,8% (su base annuale rispetto allo stesso periodo del 2017), rende necessario attivarsi sin da ora per incrementare i posti auto e rispondere in modo adeguato ai trend costantemente positivi.

Il consiglio comunale approva la nascita di un nuovo parcheggio

È di inizio febbraio la decisione, ad opera del consiglio comunale veneziano, di approvare la nascita di un nuovo parcheggio a Tessera, poco distante dalla rotatoria d'immissione verso l'aeroporto Marco Polo. Un'idea strategica, che farà crescere notevolmente le possibilità di parcheggio, realizzata in collaborazione con un'azienda privata, che andrebbe a gestire la struttura attraverso un sistema di convenzioni concordate all'interno di successive delibere di giunta.

Per rendere fattibile il progetto, il terreno dovrà cambiare destinazione d'uso da zona territoriale omogenea ad ambito agrario ed edificazione diffusa, in relazione alle particolari caratteristiche del progetto, classificato come d'interesse pubblico, ma soltanto se verranno rispettate alcune condizioni.

Nella futura convenzione stipulata tra soggetto gestore e giunta comunale, dovrà essere indicato un numero di parcheggi gratuiti adibiti unicamente a sosta breve che andranno ad aggiungersi a quelli attualmente disponibili e ritenuti insufficienti.

Inoltre, giunta e costruttore dovranno agire con intenti comuni anche sulla bretella stradale di collegamento che dovrà essere concessa dal comune per la propria parte di competenza territoriale.

I lavori, ambiziosi, richiederanno comunque tempo e attualmente non è ancora possibile ipotizzarne il termine di conclusione.

I passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo potranno comunque contare su una rete di parcheggi efficiente e capillare, assicurata non solo dalle imprese private, già indicate sopra, ma anche da una serie di hotel e strutture ricettive situate nei dintorni dello scalo. Queste ultime offrono ai propri clienti, in aggiunta al pernottamento, magari la sera di partenza o arrivo del volo, un servizio di parcheggio a lungo termine a tariffe davvero agevolate, il tutto con navetta gratuita a disposizione degli ospiti e reception attiva 24 ore al giorno.

Tali servizi si integrano perfettamente fra loro e rendono lo scalo di Venezia Marco Polo un'eccellenza, scelta anche, dall'autunno 2019, come Official Hub delle Nazionali Italiane di calcio.