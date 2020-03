Vigili del Fuoco volontari in lutto per Stefano, 32 anni

Robbio e tutto il corpo dei vigili del fuoco volontari sono in lutto per la tragica morte di Stefano Manzino, il 32enne vittima di un incidente sul lavoro all'interno dl un'azienda vercellese.

Manzino era molto conosciuto in paese anche per la sua attività di volontario: a ricordarlo, in un post commosso, il sindaco del paese, Roberto Francese. "Oggi è un giorno terribilmente triste per la nostra città, che si ferma incredula e sconvolta a piangere l'improvvisa e tragica perdita di un suo membro, il nostro Stefano Manzino. Troppe parole servirebbero per descrivere Steve, bravo ragazzo, allegro, pieno di vita e membro attivo della nostra comunità, alla quale ha sempre prestato con coraggio e passione il suo contributo come volontario. Ciao Stefano, sarai sempre nei nostri cuori".

A ricordare il giovane, che lascia la compagna Adriana, i genitori Grazia e Paolo e la sorella Elisa, sono decine di post, che lo descrivono come una persona simpatica e di cuore. Anche i Vigili del Fuoco volontari di Mortara dedicano un commosso ricordo al giovane.

"Con profonda tristezza e sgomento apprendiamo che a causa di un incidente sul lavoro, a Vercelli , è venuto a mancare il Vigile del Fuoco Stefano Manzino di 32 anni, appartenente al distaccamento di Robbio. Ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi del distaccamento di Robbio. Conoscevo personalmente Stefano, un bravissimo ragazzo che seguendo le orme del papà Paolo, dedicava con dedizione il proprio tempo ai distaccamento di Robbio. Lo ricordo con molto affetto. Da me e dal distaccamento di Mortara vanno le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Che Santa Barbara lo accompagni nel suo viaggio".