Drammatico incidente sul lavoro, poco prima delle 8 di martedì, in un'azienda dell'area industriale.

Per cause in fase di accertamento, un uomo sulla trentina ha perso la vita: sul posto, alla General Packaging di via Libano, sono intervenuti i mezzi del 118 e le forze dell'ordine.

Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un autista che stava scaricando uno dei mezzi.

(notizia in aggiornamento)