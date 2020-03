Nursing Up: "Coronavirus, infermieri e tecnici messi in quarantena e poi richiamati al lavoro in ospedale"

Riceviamo e pubblichiamo.

Nursing Up, sindacato degli Infermieri Italiani e delle professioni sanitarie chiede l’immediato intervento della Regione e dei vertici dell’Asl di Vercelli perché vengano date spiegazioni e giustificazioni su un fatto avvenuto nella stessa Asl di Vercelli che, se confermato, sarebbe gravissimo.

Come è noto da qualche giorno al reparto di rianimazione di Vercelli, riadattato per accogliere e gestire casi di contagio da Covid-19 e diventato punto di riferimento del quadrante per tale patologia, è stata ricoverata una persona, proveniente da Borgosesia, giunta in ambulanza, risultata positiva al primo test e in attesa di conferma di contagio da parte del Ministero della Salute.

Secondo quanto ci è stato segnalato, diverse unità di personale che sono entrate in contatto diretto con il paziente, durante le fasi di trasporto e di sistemazione nella rianimazione, sono stati poi messe lo stesso giorno in “contumacia fiduciaria a casa” perché considerati contatti diretti. Alcuni di questi operatori però, infermieri e professionisti sanitari, avevano già raggiunto il loro domicilio e altri erano ancora in ospedale a Vercelli, dove in realtà si sono fermati per la contumacia, tra l’altro senza che fosse garantita loro una adeguata sistemazione.

Incredibilmente poi però, gli stessi operatori, il giorno successivo all’arrivo del paziente positivo, sono stati richiamati in servizio, pur se considerati “contatti diretti”, per coprire dei turni di 12 ore. Un fatto molto grave che contrasta con le direttive del Ministero della Salute sulla contumacia del personale conseguente al contatto con una persona dimostratasi positiva al Covid-19, e inoltre rappresenta una violazione del CCNL sulla disciplina dell’orario di lavoro.

È necessario che la Regione e l’Asl di Vercelli diano immediate spiegazioni su quanto accaduto, chiarendo subito una tale comportamento. Se tutto ciò venisse confermato, infatti, si sarebbe configurata una palese e gravissima violazione dei protocolli di sicurezza sul contagio da Covid-19, sulla tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, vanificando tutti gli sforzi che la sanità sta mettendo in campo in questi giorni. Stentiamo a credere che una tale situazione sia stata affrontata con tanta leggerezza. Se il problema a Vercelli è la scarsità di personale l’unica soluzione sono le assunzioni straordinarie da fare subito, immediatamente. Pensare a far rientrare al lavoro infermieri che invece dovrebbero essere in contumacia fiduciaria, per il periodo necessario, dopo essere entrati in contatto con un paziente potenzialmente contagioso, è semplicemente da irresponsabili. Ripeto, vogliamo risposte immediate che chiariscano quanto accaduto.