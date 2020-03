Sul palco del Civico Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Le attività del Teatro Civico di Vercelli con lo spettacolo "Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show" in scena sabato 7 marzo alle 21 per la Stagione di Prosa realizzata con Piemonte dal Vivo.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano, in uno Show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale: uno spettacolo che dopo due stagioni trionfali in cui si sono superate le 200 repliche, si avvia alla terza con sempre rinnovata passione.