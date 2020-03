"Amleto take away": l'eroe shakespeariano catapultato nell'era del paradosso

Appuntamento con “Amleto Take Away”, una produzione Berardi Casolari e Teatro dell’Elfo, venerdì 6 marzo alle 21 all'Officina degli Anacoleti di corso de Gregori 28.

Elogiato dalla critica teatrale, che lo ha definito “Lo spettacolo più maturo e completo di Berardi Casolari”, “Amleto Take Away” affronta la nostra modernissima società con un approccio tragicomico e mettendo in campo uno dei personaggi più famosi delle opere di Shakespeare, il tormentato Amleto, strappandolo però dal suo regno e dalla sua epoca per catapultarlo in un’era in cui tutto è rovesciato, capovolto: l’era del paradosso.

L’etica è una banca, le missioni sono di pace e la guerra è preventiva – ossimori, parole contraddittorie che definiscono e simboleggiano il mondo e il secolo in cui viviamo e dove Amleto, simbolo del dubbio e dell’insicurezza, icona del disagio e dell’inadeguatezza, è il personaggio ideale cui affidare il testimone di questa riflessione ironica e amara, nata dall’osservazione e dall’ascolto della realtà circostante.

Un Amleto con indosso una vecchia maglia dell’Inter, con i polsi legati e la testa china sul petto, quasi a simboleggiare un Cristo in croce, che passa dal comico al tragico, dal pathos all’autoironia, dal castello di Elsinore al tinello della casa del sud. Una modernissima interpretazione di un classico immortale, fatta di giochi di parole, dialettismi e sketch, ma arricchita anche da poesia e solennità, in un continuo viaggio schizofrenico di salite e discese - perfetto ritratto della nostra società.

Sul palco, Gianfranco Berardi è Amleto, ma non è solo: Gabriella Casolari lo assiste silenziosa e in tuta da lavoro, spogliandolo e rivestendolo, trasformando la scena in mille luoghi diversi.

Presentato per la prima volta nell’aprile del 2018 al Festival Primavera dei Teatri di Castrovillari, “Amleto Take Away” è stato subito accolto positivamente dalla critica che ne ha colto le citazioni del grande teatro italiano e lo ha definito un perfetto omaggio all’arte di Leo De Bernardinis. Per questo spettacolo, Gianfranco Berardi ha vinto il Premio UBU 2018 come Miglior Attore Protagonista.

L'appuntamento è alle ore 21: come sempre, per le prenotazioni, occorre rivolgersi al 335.5750907, www.anacoleti.org spettacoli@anacoleti.org, www.facebook.com/anacoleti.teatro