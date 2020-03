L'Asl: "Se avete la febbre telefonate al medico di famiglia, non andate al Pronto soccorso"

"Non andate al Pronto Soccorso se accusate stati febbrili: chiamate il medico di famiglia, descrivete i sintomi e ascoltate le sue indicazioni".

E' quanto comunica, attraverso una nota diffusa sui canali social, l'Asl di Vercelli, in relazione soprattutto alla situazione che si è creata al presidio di Borgosesia, dove, nella giornata di domenica, si è avuto il primo caso di un test positivo al Coronavirus.

"Ci viene comunicato che in queste ore diversi cittadini si stanno recando al Pronto soccorso di Borgosesia per semplici stati febbrili - si legge nella nota dell'Azienda sanitaria locale -. Ribadiamo che non è opportuno recarsi in pronto soccorso, ma diversamente occorre rimanere a casa e chiamare il proprio medico curante. Sarà quest'ultimo ad effettuare un primo triage telefonico e a indicare il percorso di trattamento più giusto e gli eventuali provvedimenti da adottare. Aiutateci a non sovraccaricare il lavoro degli operatori che in questi giorni particolarmente delicati sono impegnati nel fronteggiare una situazione che richiede ancora più assistenza, prudenza e attenzione".

Un'indicazione da tenere a mente per tutti i presidi sanitari (e non solo per Borgosesia).