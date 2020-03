Coronavirus, Cirio incontra le categorie produttive: “Chiederò fondi europei per le aziende”

Un incontro per fare il punto della situazione e, perché no, guardare con ottimismo al futuro pensando a un piano d'azione per rilanciare l'immagine del Piemonte in Europa e nel mondo.

Nella giornata di oggi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio incontrerà i rappresentanti delle categorie produttive per fare il punto sulla drammatica situazione economica dovuta ai danni collaterali del Coronavirus e decidere quali azioni mettere in campo nel futuro prossimo per rilanciare l'economia locale. "Come Regione abbiamo stanziato un primo milione a disposizione dell'emergenza e io ho aggiunto al Piano di competitività della Regione Piemonte, la cui presentazione è confermata il 13 marzo, un capitolo che avrei voluto non aggiungere: il Piemonte riparte dopo la crisi del coronavirus" ha rivelato Cirio.

Di fatto, una volta terminata l'emergenza sanitaria, l'intenzione è quella di effettuare uno "stanziamento straordinario per una grossa campagna di promozione del Piemonte. Nei giorni passati avevamo optato per una non presenza a Dubai, concentrando gli sforzi su Berlino e Ginevra, dove abbiamo presenze importanti sull'auto e sul turismo. Entrambi questi saloni sono stati annullati e ora le risorse dobbiamo concentrarle sull'Expo per dire il Piemonte c'è, il Piemonte è forte, il Piemonte è in salute, qui si continua a stare bene. L'immagine della nostra regione dev'essere rilanciata" è la posizione espressa dal presidente della Regione.