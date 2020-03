Romagnano Sesia, stroncato in strada da un malore: aveva 39 anni

Stroncato da un malore improvviso, si accascia in strada, senza vita. Il dramma, costato la vita a un uomo di 39 anni, si è consumato nel pomeriggio di domenica a Romagnano Sesia, davanti all'ingresso di un supermercato.

All'improvviso, l'uomo, che stava apprestandosi a entrare per fare la spesa, si è accasciato al suolo, esanime. Immediati i soccorsi, da parte delle persone presenti che hanno subito chiamato il 118.

Purtroppo, per l'uomo, non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno solo potuto constatare la morte, sopravvenuta per un infarto. La vittima è un uomo residente a Ghemme, di origine ucraina, operaio in un'azienda della zona. Lascia la mamma e la sorella.