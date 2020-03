Sostituiscono il codice a barre e rubano 5 caldaie da mille euro l'una

Un trucco semplice ma efficace. Dopo aver notato che le che gli scatoloni in cui erano custodite caldaie da bagno del valore di circa 1000 euro erano identici a quelli di uno scaldabagno delle medesime dimensioni del valore commerciale però di soli 88 euro, avevano staccato il codice a barre dall’elettrodomestico più economico per apporlo a quello della caldaia molto più costosa, presentandosi alle casse ove la commessa non si era accorta di nulla e aveva fatto pagare l’importo pari all’acquisto dello scaldabagno.

A fregare gli autori dell'ingegnosa truffa, due romeni residente rispettivamente a Chivasso e Torino, è stata l'ingordigia. I due, infatti, avevano preso di mira il Brikò di Cigliano e, dopo il primo colpo andato a segno, non si sono fermati, arrivando ad asportare 5 caldaie prima di essere individuati e fermati dai carabinieri della stazione di Cigliano che hanno arrestato uno dei due e denunciato il connazionale per truffa aggravata e continuata in concorso.

Visto che lo stratagemma funzionava, dopo il primo colpo andato a segno i due sono tornati nei giorni successivi, riuscendo ad asportare 5 caldaie per un danno di circa 5000 euro, pagando in realtà 440 euro pari al valore dei 5 scaldabagno.

Nel frattempo il responsabile del reparto si era accorto che dallo scaffale mancavano 5 caldaie e quindi ha fatto una verifica contabile accertando che in realtà non risultavano vendute. Analizzando le immagini a circuito chiuso, l’amara sorpresa del modus operandi posto in essere.

Dopo aver ricevuto la denuncia i Carabinieri della stazione, al comando del maresciallo Antonio Renna, hanno predisposto un servizio di osservazione durato alcuni giorni, sino a quando, domenica pomeriggio i due romeni si sono presentati al negozio e dopo aver staccato e riattaccato il codice a barre si sono portati alle casse per pagare lo scaldabagno al cui interno c’era la sesta caldaia.

Mentre stavano per salire in auto, convinti oramai di averla fatta ancora franca, sono stati bloccati dai carabinieri di Cigliano. Accompagnati in caserma uno dei due è stato arrestato perché gravato da precedenti penali della stessa natura, mentre l’altro, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per truffa aggravata e continuata in concorso.

La caldaia è stata restituita al gestore del negozio che ha ringraziato calorosamente i carabinieri di Cigliano per l’esito positivo della vicenda.

Nella mattinata odierna c’è stata la direttissima davanti al Tribunale di Vercelli. Nei loro confronti sarà avanzata una proposta di foglio di via obbligatorio da Cigliano per la durata di tre anni, per evitare che tornino in futuro per commettere altri delitti.