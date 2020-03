Ritrovato un cellulare all'interno del carcere di Billiemme

Hanno notato un certo nervosismo tra alcuni detenuti e cosi hanno messo in atto alcune misure di controllo, trovando, tra le cose di un detenuto sudamericano, un cellulare.

A rinvenire il telefono, che ovviamente non è consentito all'interno del carcere, sono stati gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio a Vercelli, mentre la segnalazione arriva dal Sappe, il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria che sottolinea: "Questo ennesimo rinvenimento di telefoni destinati a detenuti, scoperti e sequestrati in tempo dall’alto livello di professionalità e attenzione dei Baschi Azzurri di Vercelli a cui vanno le nostre attestazioni di stima e apprezzamento, evidenzia una volta di più come sia reale e costante il serio pericolo che vi sia chi tenti di detenere illecitamente oggetti non consentiti in carcere. Nonostante nella maggior parte degli istituti penitenziari si stiano adottando misure di sicurezza basate sulla dinamicità e sulla videosorveglianza, che a nulla servono se non si prevede l’obbligo del lavoro per i detenuti, non ci sono telecamere e altri sistemi di sicurezza che possano intervenire e sostituire la professionalità della Polizia Penitenziaria”.

Mario Corvino, vice segretario regionale Sappe per il Piemonte, evidenzia infine come “Quel che è accaduto a Vercelli dimostra che la tensione che caratterizza le carceri, al di là di ogni buona intenzione, è costante. Le carceri sono più sicure assumendo gli Agenti di Polizia Penitenziaria che mancano, finanziando gli interventi per potenziare i livelli di sicurezza delle carceri, come ad esempio i body scanner che potrebbero comunque aiutare molto in termini di prevenzione e contrasto circa l’introduzione di materiale illecito e non consentito nelle carceri”.