Nascondeva un fucile a canne mozze con matricola abrasa: arrestato

Detenzione di un’arma clandestina e alterata con matricola abrasa e ricettazione. Con queste accuse un uomo di 56 anni è finito in carcere dopo essere stato fermato per un controllo da parte della Squadra Mobile della Questura di Vercelli.

Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in città, i poliziotti hanno controllato un autocarro che viaggiava a velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo.

Dal controllo, emergeva che l'uomo alla guida era già noto per numerosi precedenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti, armi, reati contro la persona e il patrimonio.

Si è così deciso di sottoporre l’uomo a perquisizione personale, estesa al veicolo: all’interno della cabina guida dell’autocarro, in una tasca porta oggetti della portiera lato passeggero, è stato rinvenuto un fucile a canne mozze con matricola abrasa sulle canne e sul castello, custodito smontato, per essere meglio occultato, in una borsa di stoffa. Il fucile era stato modificato con il taglio delle canne e del calcio per essere trasportato più agevolmente.

L’uomo, 56enne siciliano, ma residente da anni in Emilia Romagna, è stato accompagnato negli Uffici della Questura e arrestato in flagranza per il reato di detenzione di arma clandestina e alterata e per il reato di ricettazione, in quanto non sapeva spiegare la provenienza di detto fucile.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato associato alla locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida dove si trova tuttora su disposizione del Gip che, successivamente, ha convalidato l'arresto, disponendo per l’uomo la misura cautelare della custodia in carcere.