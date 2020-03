In occasione della festa della donna, domenica 8 marzo, al Museo Leone l’appuntamento è con Essenze di donna. Una sera in rosa al Museo Leone che ormai da anni il Museo propone per festeggiare le sue amiche. Tutte le donne, ma non solo, sono invitate a scoprire il lato rosa e divino di alcune opere di Palazzo Langosco attraverso una visita guidata condotta dallo staff femminile, Federica Bertoni e Francesca Rebajoli. Bellissime, scaltre, innamorate o vendicatrici, anche le dee dell’Olimpo rispecchiavano sentimenti, desideri e situazioni concrete delle donne vere. Ovviamente i mariti, fidanzati, compagni e figli sono ben accetti.

Sono previsti tre turni di visita alle ore 15, 16 e 17. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 016.253204 e 3483272584

Per tutte le donne la tariffa d’ingresso sarà ridotta (euro 5), per tutti gli altri 7 euro.