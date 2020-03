Coronavirus, Università chiusa per un'altra settimana

"La Regione Piemonte ha dato alle Università piemontesi autonomia decisionale per le misure restrittive contro il diffondersi del Coronavirus - si legge nella nota - . La nostra posizione geografica ci colloca al confine con la Lombardia. Una consistente percentuale dei nostri studenti proviene da questa e da altre Regioni. In linea, dunque, con gli orientamenti del Governo, seguendo le indicazioni del Ministro Gaetano Manfredi, che il Rettore ha personalmente sentito al telefono, UPO preferisce procedere ancora con cautela e sospendere le attività didattiche con la presenza degli studenti fino a domenica 8 marzo"

Entro mercoledì 4 marzo saranno fornite tutte le indicazioni per procedere con la didattica in rete. I docenti che si fossero già attrezzati in modo autonomo potranno iniziare la didattica con questa modalità già da lunedì 2 marzo.

"Al più presto saranno fornite indicazioni per lo svolgimento degli esami in forma protetta - prosegue la nota - Rimangono chiuse al pubblico esterno le aule studio, le mense e le biblioteche. Prudenzialmente sono sospese le manifestazioni di carattere culturale, scientifico e formativo, comprese le riunioni di docenti/PTA che implichino la presenza di più di 25 persone contemporaneamente nella stessa aula. Per riunioni con meno di 25 persone dovranno essere utilizzate aule ampie, in modo che i soggetti stiano a distanza di un metro e mezzo l’uno dall’altro e dovrà essere seguito il decalogo dell’Istituto Superiore della Sanità".