Coronavirus, le nuove disposizioni del Comune

Coronavirus, ecco le nuove disposizioni comunali. In conformità alle misure disposte dal D.P.C.M. 1 marzo 2020 e dall’Ordinanza n. 24 del 1.3.2020 del Presidente della Regione Piemonte, sul territorio comunale di Vercelli sono attivi tutti i servizi.

Sono sospese le attività relative ai Servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini, master università per anziani, con esclusione delle specializzazioni nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza fino al giorno di martedì 3 marzo compreso; mentre, riprende la propria attività il personale ATA e amministrativo da lunedì 2 marzo.

Si invita, in adempimento ai provvedimenti sopra richiamati, ad esporre, negli ambienti aperti al pubblico e presso gli esercizi commerciali, le seguenti misure igieniche di prevenzione: a) lavarsi spesso le mani.

Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

E’ fatto obbligo a chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del D.P.C.M. 1.3.2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1.3.2020, di comunicare tale circostanza al proprio Medico di medicina generale ovvero al Pediatra di libera scelta; in mancanza, la comunicazione deve essere fatta ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competenti.