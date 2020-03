Coronavirus, la rianimazione di Vercelli il centro di riferimento per i casi positivi

La rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea diventa centro di riferimento di quadrante per i casi di positività al Coronavirus. In una nota diffusa in serata, l'Asl Vercelli rende note alcune nuove disposizioni entrate in vigore dopo il ricovero del paziente valsesiano di 54 anni, per il quale è attesa la conferma dall’Istituto Superiore di Sanità.

"Il paziente sta ricevendo le cure necessarie - si legge nella nota -. La rianimazione dell’Asl di Vercelli è stata individuata dall’Unità di Crisi Regionale come realtà nel quadrante destinata al ricovero dei pazienti definiti casi probabili di contagio al coronavirus covid 19. Gli altri pazienti ricoverati verranno spostati presso altre rianimazioni della regione".

Tutti i sanitari impegnati nel soccorso del paziente sono stati posti sotto osservazione in via precauzionale.