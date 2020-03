Borgosesia riparte: confermato il Mercu Scurot

Confermata la data del 4 marzo per il Mercu Scürot: la Regione Piemonte ieri ha revocato l’ordinanza di sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, dunque come da previsioni mercoledì si terrà il tradizionale funerale del Peru.

Tutto si svolgerà secondo tradizione, o quasi, come spiega il Presidente del Comitato Carnevale, Marco Canuto: «Rispetteremo il programma consueto, con partenza del corteo mattutino alle ore 10,30 dal Centro Pro Loco in Via Sesone, dove poi si terrà il pranzo alle ore 12,30. Il corteo pomeridiano partirà da via Sesone alle ore 14,30. L’unica variazione – dice Canuto, con un po’ di rammarico - riguarda lo spettacolo pirotecnico: non avrà luogo a causa di problemi organizzativi a cui non si è potuto ovviare. Tutto il resto invece rimane come è sempre stato da 167 anni a questa parte: ci sarà la consueta lettura del testamento del Peru e poi il suggestivo rogo della Maschera nella piazza di via Combattenti».

Il Presidente fa anche sapere che coloro che non potranno essere presenti al pranzo potranno richiedere il rimborso entro lunedì 2 marzo e conclude con un ringraziamento a tutti coloro che sono rimasti in attesa di notizie: «Ci auguriamo che le vie di Magunopoli siano invase da cilindrati – dice – per rinverdire l’appuntamento più tradizionale ed unico del nostro Carnevale!».

Soddisfazione per l’allarme rientrato anche da parte del Sindaco Tiramani: «La sospensione dell’ordinanza è un segno importante per la ripresa della vita normale su tutto il nostro territorio, dove peraltro non si sono registrate criticità in relazione al Covid-19 – dice il sindaco – la possibilità di festeggiare il Mercu come da tradizione è il sigillo a questo momento difficile: insieme al Carnevale, si conclude anche l’emergenza sanitaria. Il Comune, come sempre, farà la propria parte per garantire lo svolgimento della giornata in piena sicurezza per tutti i cittadini».

Mercoledì ci sarà qualche variazione per quanto riguarda gli orari delle scuole: «Molti genitori sui social mi hanno chiesto di rendere noti quanto prima gli orari che verranno osservati dalle scuole cittadine – dice ancora Paolo Tiramani – e dunque insieme alla Dirigente Scolastica abbiamo previsto un’organizzazione che permetta di coniugare la tradizione e le esigenze delle famiglie: non ci saranno variazioni per l’Asilo Nido, che sarà aperto fino alle 18,30 come di consueto. La Scuola dell’Infanzia e le Scuole Elementari non avranno il rientro pomeridiano: ci sarà il pre-scuola, le lezioni termineranno all’ora di pranzo, sarà garantito il servizio mensa con uscita alle ore 14 e giro pullmini. Per le scuole medie orario normale: scuola al mattino e pulmino alle 14».

Tutto è pronto e predisposto perché la giornata si svolga al meglio: «Auspico festeggiamenti spensierati ma nel contempo saggi – conclude il sindaco - nel nome della più sana allegria, ma anche del rispetto della città: confido molto nei borgosesiani, che sono certo sapranno essere eleganti come l’abito che indosseranno per l’occasione! Buon Mercu a tutti!».