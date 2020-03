Schianto nella notte, auto ribaltata in un campo

Schianto nella notte, sulla provinciale 11 nel Comune di Vercelli.

Intorno alle ore 1,50, una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura uscita dalla sede stradale e finita in un campo.

Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale dal 118, mentre i Vigili el Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della zona e della vettura. Gli accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte del personale della Polizia di Stato di Vercelli.