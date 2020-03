Propone diete anti-Coronavirus: segnalata dai Nas una nutrizionista vercellese

"Attenzione ai tentativi di speculare sul Coronavirus": i Nas segnalano messaggi promozionali privi di fondamento scientifico su ipotetici rimedi naturali per rafforzare il sistema immunitario contro il virus.

Una nota di Adnkronos, segnala che "a seguito di monitoraggi anche online i Nas hanno segnalato all'autorità sanitaria competente e all'autorità giudiziaria una professionista di Vercelli, una biologa nutrizionista, che prospettava con diete la possibilità di prevenire e curare il Covid 19".

"Per quanto riguarda raccomandazioni e cautele da adottare - spiega il carabiniere -, la prima è quella di far riferimento ai canali istituzionali del Ministero della Salute. E' poi importante fare una valutazione circa eventuali rimedi apparentemente fantasiosi o speculazioni su prodotti e servizi: in questi casi, o nel dubbio, segnalare tutto alle forze dell'ordine".