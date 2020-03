Incendio in un capannone: a fuoco due mezzi pesanti - FOTO

Ci sono volute quasi tre ore di lavoro, da parte di due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli, per aver ragione dell'incendio divampato nella serata di sabato, poco dopo le 21, nell'area del campo di cross di via Novara.

Ad andare a fuoco due mezzi pesanti utilizzati per il movimento terra posti all'interno di un capannone che fungeva da rimessa.

L'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco è valso allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza della scena: ingenti i danni alle attrezzature e al capannone: sul posto anche due mezzi della Polizia di Vercelli che sta lavorando per appurare le cause dell'incendio. Il rogo è stato spento intorno a mezzanotte.