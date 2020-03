Coronavirus, oggi messe regolari (eccetto per la zona di Robbio e Palestro)

Tornano regolari le celebrazioni delle messe. Lo rende noto, con una nota urgente diramata attraverso il sito dell'Arcidiocesi, monsignor Marco Arnolfo. Restano in vigore le prime disposizioni emanate prudenzialmente a tutela della salute: consegna dell'ostia in mano, niente segno di pace e rimozione dell'acqua dalle acquasantiere.

"Domenica 1° marzo 2020 potranno essere celebrate tutte le Messe festive nelle diocesi del Piemonte, rispettando le precauzioni già indicate in precedenza. Tali precauzioni erano già state precedentemente richiamate, per l’Arcidiocesi di Vercelli, nei termini seguenti e vengono confermate e rese vincolanti per tutti: nella Celebrazione eucaristica venga mantenuta la prassi già vigente di distribuire le Specie Consacrate unicamente sul palmo della mano e nelle chiese venga tolta l’Acqua Santa dalle acquasantiere; prima della Comunione i rev. Sacerdoti celebranti omettano l’invito alla scambio di pace, liturgicamente sempre facoltativo.

ll rito della benedizione e imposizione delle Sacre Ceneri venga spostato (in Piemonte) a domenica 1 marzo e impartito direttamente sul capo (senza contatto fisico). Inoltre i sacerdoti celebranti abbiano cura di evitare concentrazioni inopportune di fedeli in determinate aree della chiesa a scapito di altre".

Unica eccezione la Comunità Pastorale 15-Robbio e 16-Palestro (per le parrocchie appartenenti alla Regione Lombardia – Provincia di Pv) per le quali l'arcivescovo raccomanda "di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni emanate e da emanarsi da parte dell’Autorità Regionale e di tutte le Autorità civili locali al fine di tutelare la salute pubblica, nella fattispecie ritenendo sospesa l’attività celebrativa anche per domenica 1 marzo in conformità ai riferimenti normativi forniti dalle predette Autorità. I fedeli di predette comunità sono da me con il presente atto risollevati per quanto riguarda l’applicazione del precetto festivo (limitatamente a domenica 1 marzo)".

Restano per il momento in vigore tutte le disposizioni precedentemente emanate dall’Autorità ecclesiastica (funerali, chiusure oratori, catechesi….).