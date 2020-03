Chivasso, è morto l'uomo che aveva fatto scatenare l'allarme Coronavirus

E' morto ma non di coronavirus. Non ce l'ha fatta il cinese residente a Crescentino ricoverato venerdì scorso in ospedale a Chivasso a causa di un'emorragia cerebrale.

L'uomo era stato trasportato in ospedale dopo che era stato trovato privo di sensi nella sua abitazione ma una fake news riguardo alle sue condizioni di salute aveva fatto scattare il panico. A scopo del tutto precauzionale, non potendo ricostruire la storia clinica del paziente, sul cinese erano anche stati effettuati i dosaggi virologici per il coronavirus e subito in città s'era diffusa la notizia (falsa) che l'uomo era risultato positivo al test.

L'uomo invece è deceduto ieri, venerdì 28 febbraio.