Salussola, spaccata alla farmacia. Rubata la cassa con il denaro

Probabilmente erano in due, alle 14,10 di venerdì 28 febbraio sono arrivati davanti alla farmacia del Sole in via San Rocco a Salussola, hanno provato a capire se all'interno ci fosse qualcuno e poi hanno messo a segno il colpo. Individuato il punto debole nel telaio della porta d'ingresso hanno divelto il vetro antisfondamento, un malvivente è entrato e si è diretto alla cassa, portandola via. Il tutto in meno di un minuto. Le telecamere di videosorveglianza poste nella farmacia hanno registrato tutto.

Si tratta di un uomo con il casco integrale in testa che poi si è allontanato su una moto o su un'automobile. All'interno della cassa diverse centinaia di euro. La farmacista stava pranzando nel vicino bar e quando è scattato l'allarme si è precipitata all'esterno ma purtroppo i ladri erano già fuggiti. Un colpo architettato e messo a segno da professionisti che sapevano il fatto loro, come muoversi, come agire. I Carabinieri della locale stazione di Salussola sono giunti immediatamente in via San Rocco. Ora spetta a loro cercare qualche minimo indizio per dare un volto ai malviventi.